حج 2025. توقيع اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية وديوان الحج والعمرة

وقّعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، على اتفاقية شراكة مع الديوان الوطني للحج والعمرة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان نقل الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة في أفضل الظروف، وفقًا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة. بما في ذلك “البوابة الجزائرية للحج”.

كما أن هذه الاتفاقية ترسّخ أسس التعاون بين الجانبين لضمان تنظيم محكم لعملية نقل الحجاج. من خلال تنسيق الجهود واعتماد آليات تتيح تيسير الإجراءات والاستجابة للاحتياجات المختلفة، لا سيما من خلال الوحدة التطبيقية (إدارة الرحلات) التي تمكّن من إدارة وتوزيع الرحلات بشكل فعال، وضبط الحجوزات وإصدار التذاكر للحجاج عبر منصة رقمية موحّدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الجوية الجزائرية إدارة وتنظيم برنامج الرحلات، وضمان تشغيل الرحلات المخصصة للحجاج، وفق برنامج مضبوط بالتنسيق مع الهيئات المختصة. وذلك مع توفير طواقم مدربة لمرافقة الحجاج وتقديم الإرشاد اللازم خلال جميع مراحل السفر.

كما تلتزم الخطوط الجوية الجزائرية بالتعامل مع الطلبات الاستثنائية، مثل الحالات الصحية الخاصة وطلبات المحارم، وفق الإجراءات المحددة في الاتفاقية.