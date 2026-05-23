حج 2026.. اجتماع تنسيقي بمركز مكة لضبط خطة المشاعر المقدسة

ترأس المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الدكتور الطاهر برايك، مساء أمس الجمعة، بمركز مكة المكرمة، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بحضور رئيس المركز يوسف بارود، وإطارات من البعثة الجزائرية، إلى جانب ممثلي شركتي “البركة” للنقل و“رفاد” للخدمات.

وحسب الديوان الوطني للحج والعميرة، خصص اللقاء لضبط الجاهزية القصوى وتدقيق المخطط الزمني. لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، ونفرتهم نحو مزدلفة ومنى. بما يضمن انسيابية التنقل وسلامة الحجاج خلال أيام المشاعر المقدسة.

كما تم اعتماد آلية “الرد الواحد” لتنظيم حركة الحافلات، مع تخصيص مسارات استثنائية لنقل الحجاج المرضى. وكبار السن مباشرة إلى فنادقهم بمكة المكرمة، حرصاً على راحتهم وسلامتهم.

