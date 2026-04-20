حج 2026.. استئناف عملية الحجز الالكتروني للغرف اليوم

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن استئناف عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة لموسم حج 1447هـ / 2026م، سيكون ابتداءً من ظهيرة اليوم الاثنين.

وجاء في بيان للديوان “ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة الحجاج الميامين المسجلين مع الديوان. أن استئناف عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة سيكون ابتداءً من ظهيرة يوم الإثنين 20 أفريل 2026م، وذلك بالنسبة لكافة الرحلات المتبقية من تاريخ 11 ماي. إلى آخر رحلة بتاريخ 21 ماي 2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج https://bawabetelhadj.dz”.

كما ذكّر المصدر نفسه، أنه يتم فتح حسابات الحجيج في تطبيق “ركب الحجيج” بنفس بيانات الدخول في البوابة الجزائرية للحج.

مشددا على ضرورة متابعة الصفحات الرسمية والالتزام بالتوجيهات والتعليمات لتسهيل رحلة المباركة.

