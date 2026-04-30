حج 2026 .. البعثة الجزائرية جاهزة

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الطاهر برايك، على الجاهزية الكاملة للبعثة الجزائرية. تحسبا لموسم الحج 2026.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة، انطلاق أول رحلة للحجاج، أوضح برايك، أن هذا داء بفضل التحضيرات المبكرة. التي أشرف عليها الديوان وانخرطت فيها جميع المساعي المشاركة في تنظيم وتحضير موسم الحج الحالي.

كما نوه بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل راحة وسلامة حجاجنا الميامين.

للإشارة، أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، عشية يوم الأربعاء بالمطار الدولي هواري بومدين. على حفل انطلاق أول رحلة لحجاج الجزائر نحو البقاع المقدسة، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. ووزير الصحة، ووزيرة السياحة، وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بالجزائر، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة طاهر برايك. وعدد من إطارات الدولة وممثلي القطاعات الوزارية المشاركة في تنظيم العملية.

