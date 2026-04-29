حج 2026.. انطلاق أولى رحلات الحجاج الجزائريين من مطار هواري بومدين

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، رفقة عدد من أعضاء الحكومة، على إعطاء إشارة انطلاق أولى رحلات الحجاج الجزائريين ضمن موسم حج 2026، وذلك بمطار هواري بومدين الدولي على مستوى المحطة الخاصة بالحج والعمرة.

وحملت الرحلة الأولى على متنها 250 حاجاً، في مستهل برنامج تفويج تدريجي يشمل سلسلة من الرحلات الجوية الموجهة نحو البقاع المقدسة، في إطار التنظيم المحكم للعملية.

وحسب البرنامج المسطر، ستتواصل الرحلات لتبلغ في مجملها 144 رحلة، تنطلق من 12 مطاراً عبر مختلف ولايات الوطن. بهدف نقل ما مجموعه 41 ألفاً و300 حاج جزائري، ضمن ترتيبات لوجستية وإجرائية تهدف إلى ضمان ظروف مريحة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام.