حج 2026.. انطلاق أول رحلة من غرداية إلى البقاع المقدسة في 11 ماي المقبل

ومن المرتقب أن تنطلق 3 رحلات من مطار مفدي زكرياء نحو البقاع المقدسة، ابتداء من تاريخ 11 إلى غاية 13 مايو، لنقل 1122 حاجا وحاجة من الولايتين المذكورتين. على متن طائرات كبيرة الحجم، بمعدل 374 راكبا في كل رحلة، كما أوضح مدير القطاع، يوسف بارود.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير عملية نقل الحجاج بسلاسة. بعد الاستفادة من تجربة موسم الحج المنصرم في تنظيم وتسهيل إجراءات ركوب الحجاج.

وقد خصصت نقاط تجمع على مستوى المساجد بكل المناطق المعنية باستقبال الحجاج. قبل نقلهم على متن حافلات تم تسخيرها مجانا من طرف السلطات العمومية، نحو مطار غرداية، استنادا لذات المتحدث.

كما قامت ذات المديرية بفتح 10 مراكز لاستقبال الحجاج وتدريبهم على مناسك الحج، ضمن سلسلة من الدورات. التي ستنطلق فعالياتها بتاريخ 28 مارس الجاري ويؤطرها أئمة وأعضاء من المجلس العلمي ومرشدات دينيات. وذلك باستغلال جميع وسائل الإيضاح من مجسمات وبيانات عن طريق الفيديو.

وسينظم بالمناسبة لقاء إرشاديا وتوجيهيا عاما لفائدة الحجاج الميامين من طرف اللجنة الولائية لتحضير عملية الحج. من أجل فتح باب استفسارات الحجاج والإجابة عنها من طرف اللجنة حول كل ما تعلق بمناسك الحج.

