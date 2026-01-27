حج 2026.. انطلاق دفع تكلفة الحج بداية من الأربعاء عبر هذه الوسائل

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة إلى كافة المواطنين المعنيين بأداء مناسك الحج لهذا الموسم أن عملية دفع التكلفة والمقدرة 82 مليون سنتيم ستنطلق يوم الأربعاء 28 جانفي.

وتكون عملية الدفع عبر وسائل دفع معتمدة الدفع الإلكتروني. بالبطاقة البنكية المحلية.CIB / Edahabia عبر منصة “البوابة الجزائرية للحج”. الدفع بالبطاقة البنكية المحلية CIB / Edahabia عبر أجهزة الدفع الإلكتروني TPE بفروع بنك الجزائر. أو عن طريق الصك البنكي المصادق عليه. الدفع نقدا.

ونظرا لكون العملية محددة بآجال زمنية مضبوطة، يرجى الإسراع في إتمام الدفع. وذلك تفاديا لأي تأخير قد يؤثر على استكمال الإجراءات.

ودعا الديوان المعنيين إلى متابعة حساباتهم من أجل كل جديد والالتزام بالتعليمات والتوجيهات.

