حج 2026.. بيان للمستفيدين من تخفيضات الجوية الجزائرية

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الاثنين، المواطنين الفائزين في القرعة لموسم 2026 من أجل استكمال إجراءات الحصول على شهادة التخفيض.

وجاء في بيان الديوان “في إطار التحضيرات الجارية لموسم حج 1447هـ / 2026م، يدعو الديوان”. “المواطنين الفائزين في القرعة والذين لديهم حق في تخفيض تذكرة السفر إلى التوجه في أقرب الآجال”. “إلى هيئاتهم المعنية من أجل استكمال إجراءات الحصول على شهادة التخفيض”.

