حج 2026.. تحذير هام من الديوان الوطني للحج والعمرة

حذّر الديوان الوطني للحج والعمرة كافة المواطنين والمواطنات، لا سيما المقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 1447هـ / 2026م، من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تروّج لها بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الديوان بأنّ هذه المعلومات الزائفة تهدف إلى التشويش على السير الحسن للترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم. مشدّدًا على ضرورة استقاء الأخبار والمعطيات الصحيحة حصريًا من قنواته الرسمية المعتمدة.

كما أكّد أنّ مروّجي هذه الإشاعات يعرّضون أنفسهم للمتابعة القانونية، لا سيما فيما يتعلّق بالمعلومات المرتبطة ببرنامج الرحلات وتنظيم تنقّل الحجاج.