حج 2026.. تنصيب الوفد التحضيري متعدد القطاعات بجدة

تم مساء الخميس، استقبال الوفد التحضيري متعدد القطاعات الخاص بالتحضيرات الجارية لموسم حج 1447هـ/2026م، بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة من طرف القنصل العام الجزائري بجدة، محمد عالم.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، حظي الوفد، صبيحة اليوم، الجمع، باستقبال رسمي بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة.

حيث تم تنصيب الوفد التحضيري متعدد القطاعات بمقر القنصلية العامة بجدة، برئاسة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة البروفيسور الطاهر برايك. إيذانًا بانطلاق مهامه الميدانية الرامية إلى تهيئة مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية استعدادًا لموسم حج 1447هـ/2026م.