حج 2026: عودة أول فوج من حجاج ولايتي الأغواط والجلفة

حل، اليوم الإثنين 250 حاجا من ولايتي الأغواط والجلفة بأرض الوطن عبر مطار ”مولاي أحمد مدغري” بالأغواط. قادمين من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لموسم 1447 هـ/2026م.

وتبادل والي الأغواط، محمد بن مالك، الذي كان في استقبالهم رفقة عدد من المسؤولين المحليين. الحديث مع عدد من الحجاج حول سير الموسم والخدمات التي استفادوا منها خلال أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وخلال هذا الاستقبال، قدم والي الولاية تهانيه للحجاج متمنيا أن يتقبل الله منهم حجهم. وأن يعودوا إلى عائلاتهم وهم ينعمون بالصحة والعافية.

من جهتهم، أعرب الحجاج عن ارتياحهم للظروف التي أحاطت برحلتهم، مثمنين مختلف الترتيبات والإجراءات التي رافقتهم داخل الوطن وخارجه، والتي ساهمت في تسهيل أداء المناسك والتنقل بين مختلف المحطات المرتبطة بالحج.

ويأتي تنظيم عملية استقبال الحجاج في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لضمان مرافقة ضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، بما يضمن راحتهم وسلامتهم.

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