حج 2026.. فتح التسجيل في القرعة وهذه أبرز الشروط

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في قرعة الحج لموسم 1447هـ / 2026م. وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025 إلى غاية يوم الخميس 06 نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن التسجيل سيكون مفتوحًا أمام جميع المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، شريطة استيفاء الشروط المحددة في الملحق المرفق، مع ضرورة تقديم بيانات صحيحة ودقيقة.

وسيتم التسجيل بطريقتين، الأولى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة:

www.interieur.gov.dz

، وذلك بالنسبة للمواطنين الحائزين على جوازات سفر بيومترية، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

>أما الطريقة الثانية، فتتم على مستوى البلديات، خصوصًا لفائدة المواطنين الذين لا يملكون جوازات سفر بيومترية، من خلال تعبئة الاستمارات المتوفرة بالمكاتب المخصصة لهذه العملية خلال أيام وساعات العمل الرسمية.

حج 2026.. هذه شروط التسجيل في القرعة

ويشترط التسجيل في القرعة الجنسية الجزائرية، وبلوغ سن 19 سنة كاملة يوم التسجيل، مع منع التسجيل في أكثر من بلدية.

كما لا يُسمح بالتسجيل لمن أدّوا فريضة الحج خلال السنوات السبع الماضية، أي منذ سنة 2019، باستثناء المحرم لامرأة لم تحج خلال نفس الفترة.

كما أكدت الوزارة إلزامية وجود محرم شرعي للمرأة التي يقل عمرها عن 45 سنة.

بينما يمكن للمرأة التي تجاوزت هذا السن التسجيل بمفردها أو رفقة محرم.

ويمكن للمترشحين اختيار نوع التسجيل بين فردي، ثنائي أو ثلاثي، حيث يسمح للمحرم بالتسجيل مع امرأة أو امرأتين على الأكثر. ويُستصدر لهم وصل تسجيل موحد وقصاصة موحدة.

ويلزم المترشحون في هذه الحالات بإجراء التسجيل على مستوى بلدية إقامة المحرم.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل المزدوج، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو على مستوى البلدية، سيؤدي إلى إلغاء التسجيل عبر الإنترنت مع الإبقاء فقط على التسجيل البلدي.

كما يلزم المواطنون الذين يسجلون في البلديات دون حيازة جواز سفر بيومتري، بتقديم تعهد باستخراج الجواز في حال الفوز بالقرعة. وذلك خلال أجل لا يتعدى 30 يومًا من تاريخ إجرائها، تحت طائلة الحذف من قوائم الفائزين.

وطلبت الوزارة من المترشحين ذكر عدد التسجيلات السابقة في حدود عشر (10) مرات، بما في ذلك تسجيل هذه السنة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن كل تصريح كاذب أو تزوير للوثائق الإدارية سيعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.