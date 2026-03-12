حج 2026.. فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية وتطبيق “ركب الحجيج”

أنهى الديوان الوطني للحج و العمرة، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، إلى علم الحجاج الميامين أنه تم برمجة فتح الرحلات. عبر البوابة الجزائرية وتطبيق ركب الحجيج، موسم حج 1447هـ/2026م.

و أوضح ديوان الحج والعمرة، أن على الحجاج زيارة رابط البوابة من أجل معرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد الفتح.

https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips

كما أشار الديوان أنه سيتم تحيين البرنامج دوريا عبر نفس الرابط. داعيا إلى متابعة قنواته الرسمية للمزيد من المعلومات.

