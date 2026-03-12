إعــــلانات
الوطني

حج 2026.. فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية وتطبيق “ركب الحجيج”

بقلم أسماء
حج 2026.. فتح الرحلات عبر البوابة الجزائرية وتطبيق “ركب الحجيج”
  • 100
  • 0

أنهى الديوان الوطني للحج و العمرة، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، إلى علم الحجاج الميامين أنه تم برمجة فتح الرحلات. عبر البوابة الجزائرية وتطبيق ركب الحجيج، موسم حج 1447هـ/2026م.

و أوضح ديوان الحج والعمرة، أن على الحجاج زيارة رابط البوابة من أجل معرفة تفاصيل الرحلات ومواعيد الفتح.

https://bawabetelhadj.dz/scheduledtrips

كما أشار الديوان أنه سيتم تحيين البرنامج دوريا عبر نفس الرابط. داعيا إلى متابعة قنواته الرسمية للمزيد من المعلومات.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Y87I5
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر