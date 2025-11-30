حج 2026.. قرعة استثنائية للبالغين 70 سنة أو أكثر السبت المقبل

إعــــلانات
بقلم عايدة.ع
  • 644
  • 0

سيتم السبت المقبل الموافق لتاريخ 06 ديسمبر 2025، إجراء قرعة لموسم حج 1447هـ /2026م مخصصة للمواطنين البالغين من العمر سبعين (70) سنة فما فوق ، وسجلوا عشرة (10) مرات.

وجاء في بيان لمصالح وزلية بشار، أن والي الولاية أنهى إلى علم كافة المواطنات والمواطنين. أنه تقرر إجراء قرعة لموسم حج 1447هـ /2026م مخصصة للمواطنين البالغين من العمر سبعين (70) سنة فما فوق. وسجلوا عشرة (10) مرات يوم السبت 06 ديسمبر 2025 على الساعة التاسعة (9:00 سا) صباحا بمقر الولاية.

فعلى المعنيين الحضور أو من ينوب عنهم لحضور القرعة الاستثنائية.

رابط دائم : https://nhar.tv/tm6ki
