حج vip  بـ400 مليون سنتيم وهذه هي الخدمات

أصبحت خدمة الحج الرفاهية vip قبلة للكثير من المواطنين الأغنياء والباحثين عن أداء مناسك الحج في أجواء أكثر أريحية. وهذا مقابل خدمات أقلها سعرا 120 مليون سنتيم وقد تصل إلى 400 حسب الطلب.

كما أوضح، صاحب وكالة سياحية معتمدة لتنظيم حج 2023، مراد مواقي، في تصريح للنهار، أن “الرفاهية ليس لها سعر محدد”. مرجعا ذلك إلى الخدمات المميزة التي يطلبها الراغب في أداء مناسك الحج. والتي تكون من 120 إلى 300 وتصل إلى 400 مليون سنتيم. وهذا حسب الفندق، والطلبات على غرار سيارة خاصة، درجة الطيران.

في حين، أشار صاحب وكالة سياحية معتمدة لتنظيم حج 2023، صلاح الدين تومي، إلى أن “الأسعار عندها ارتباط بالخدمات أساسا 5 نجوم مقابل مكة المدينة”. “الرحلات القصيرة المباشرة ودرجة أولى مع شركة طيران ابتداء من نوع الغرف إلى الخدمات النقل و الإطعام خدمات خاصة”. إضافة إلى “النقل الخاص إلى منى وعرفات”.

77 مليون سنتيم التكلفة العادية