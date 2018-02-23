حداج :”المكتب الفيدرالي تجاوز القانون في قضية إيقاف المُباريات”

أبدى الرئيس السابق للجنة الإنضباط، عبد الحميد حداج دهشته لإصدار المكتب الفيدرالي لتعليمة تقضي بإيقاف المُباريات، عند اجتياح الأنصار للملاعب.
وتحدث للقناة الإذاعية الثالثة :”هذا يتعارض كُليا مع المادة الخامسة والتي تنص على قرار وقف أي لقاء بيد الحكم فقط”.
وأضاف :”الحكم هو الوحيد الذي يعرف القرار الأنسب، وأصلا كلمة اجتياح الملعب ماذا تعني؟ دخول مُناصر واحد، إثنين أو عشرين”.
وختم :”التفسير فضفاض كثيرا، وأنا هنا لست لأنتقد المكتب الفيدرالي ولكني أوضح الموقف من الناحية القانونية لا أكثر ولا أقل”.
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