حداج: “علاقتي وطيدة بروراوة ولا دخل له في استقالتي”

الرياضة
  • -
  • 0
حداج: “علاقتي وطيدة بروراوة ولا دخل له في استقالتي” صورة مركبة
بقلم كريم.تيغرمت

نفى رئيس لجنة الإنضباط السابق، عبد الحميد حداج، إشاعة استقالته تضامنا أو بطلب من أعضاء المكتب الفيدرالي السابق.

وصرح عبد الحميد حداج للإذاعة الوطنية: “قرار استقالتي اتخذته عن قناعة شخصية، ولا دخل لأي شخص في ذلك”.

وأضاف: “لا أحد يملي علي قراراته، أملك شخصية لا تسمح لي بقبول الضغط، أو تلقي الأوامر من أي طرف”.

وتابع حداج: “كانت ولازالت تربطني علاقة وطيدة مع أعضاء المكتب الفيدرالي السابق، لكن هذا لم يؤثر على مهامي مع المكتب الجديد”.

وأردف حداج: “أملك علاقة جيدة مع الرئيس السابق محمد روراوة، تعود لعدة سنوات، لكن لا دخل له بقرار استقالتي”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital