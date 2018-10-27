حداج: “متأكد من نجاح هذا المشروع بتعاون الجميع”

هنأ عبد الحميد حداج، كرة القدم الجزائرية، بخصوص المشروع الجديد الذي تمت المصادقة عليه، اليوم السبت، من طرف الجمعية العامة “للفاف”.

وخلال الكلمة التي ألقاها، عبد الحميد حداج، أعرب عن مساندته لهذا المشروع، متمنيا له النجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وصرح حداج: ” أهنئ الجميع على هذا المشروع الكبير، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، وهذا مشروع له أهمية كبير لكرة القدم الجزائرية”.

وأضاف عبد الحميد حداج: “بتعاون الجميع وتظافر الجهود، أنا متأكد من نجاح هذا مشروع، وتقديمه الإضافة الازمة لكرة القدم الجزائرية”.