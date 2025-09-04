حدادي:الجزائر كانت ولا تزال منارة لكل البلدان الافريقية

أكدت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي أن الجزائر كانت ولا تزال منارة لكل البلدان الإفريقية .

وألقت حدادي كلمة نيابة عن رئيس المفوضية في افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية ” 2025 IATF “. الذي أكد من خلالها أن الأرقام تشهد على نجاح المعرض منذ الطبعة الأولى له تحت عنوان تعزيز التجارة البينية الإفريقية. ويجب أن تكون أولوية وأن تصبح واقعا، كما نعمل على تعزيز منطقة التبادل الحر الإفريقية. وشركائها مع المؤسسات الإفريقية للتجارة والصناعة في إفريقيا

وأضاف ” نعمل على نشر ثقافة الحوار في قارتنا خصوصا عبر التجارة البينية بين الدول الإفريقية

كما ينبغي تطوير التجارة البينية وخلق فضاء جديد للتجارة الإفريقية قصد تجسيد الوعود وتغيير قوانين التجارة الإفريقية لصالح القارة”.

واستطرد قائلا الجزائر تعمل بجد لتطوير تجارتها مع إفريقيا وهي تطلب منكم أن نرفع التحدي الخاص بالتجارة الإفريقية.