حدادي تهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني

هنأت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سلمى مليكة حدادي، اليوم الأربعاء، الدكتورة خليدة بوفدش، بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني. وذلك في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”. حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح المصدر ذاته بأن سلمى مليكة حدادي، أكدت أن انتخاب الدكتورة خليدة بوفدش، يمثل محطة تاريخية تجسد المكانة المتقدمة التي باتت تتبوأها المرأة الجزائرية في مواقع المسؤولية وصنع القرار.

وأضاف البيان أن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أشارت إلى أن هذا الإنجاز يجعل الجزائر تنضم إلى الدول الإفريقية التي تتولى فيها امرأة رئاسة إحدى غرف البرلمان. في تأكيد جديد على التقدم الذي تحرزه القارة في مجال القيادة النسائية.

واختتمت سلمى مليكة حدادي تهنئتها بتقديم أصدق التمنيات للدكتورة خليدة بوفدش بالتوفيق والنجاح في أداء مهامها، خدمة للجزائر وشعبها، وفق البيان ذاته.