حداد: أرادوا تشويه صورتي.. أنا حوكمت قبل أن أمثل أمام العدالة

واصل قاضي جلسة محاكمة الذراع المالي للنظام السابق علي حداد، وتم الشروع في استجواب المتهم الرئيسي علي حداد اليوم.

حداد: بخصوص مشروع ترامواي شركتي ethp كان عندها 5٪ والباقي شركة فرنسية “الستور فرانس” والشركة المنشأة “الستور الجيري” وشركة ايطالية.

حداد: قاضي التحقيق لم يسلم لي وثيقة للدفاع ولم أتمكن وأنا في السجن من الإطلاع علي قرار الإحالة كيف يمكنني الدفاع على نفسي مثل الناس

حداد: أرادوا تسويد صورتي والاعلام تناول قضيتي أيام بعد توقيفي قصتي أطلع عليها العام والخاص أنا حوكمت قبل أن امثل امام العدالة

حداد: حولت الي سجن تازولت أقول تازولت بلادي وين نروح بلادي، لكن البعد في هكذا ظروف ليس لي طاقة ولو 20٪ اعترض عن تأسيس دفاع الذي اسسه المسير المالي لشركتي

حداد: كان لي 124 صفقة طيلة 20 سنة من مجموع 5000صفقة منها 15او 16 هي مشاريع كبرى لو نعمل عملية حسابية ناخذ 250 نضربها في 20سنة النتيجة ألف و800 مشروع مستحيل احتكرنا المشاريع خسرت 4 ملايير دج في 2014،

حداد: خسرت 2مليار دينار في 2015، لما دخلت في 2017 قسمنا الاحصائيات وعالجت عدة مشاكل في 2017 حققنا 8.2مليار دينار وفي 2018 ربحت الشركة 4.2مليار دينار انخفضت الأرباح لأنن الشركة كانت متوقفة لمدة 6 اشهر في 2019 الشَركة خسرت.

حداد: كل محاكمة يجبدولي حاحة جديدةمرة عندي جنسية بريطانية مرة كنت هربان

القاضي: لا لم اقل هربت بل محاولة سفر

حداد: والله سيدي الرئيس لست عليك

القاضي: أعلم واصل

حداد: مرة أنا عندي كازما الأسلحة ومرة أخرى أنا صاحب ترامب

القاضي :حداد نترك هذا الكلام جانبا