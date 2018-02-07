حداد :” الأفسيو في حاجة للمؤسسات الفرنسية لنقل خبراتها إلى الجزائر “

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، اليوم إنّ المؤسسات الجزائرية في حاجة لنقل الخبرات من المؤسسات الاقتصادية الفرنسية .

حداد وخلال كلمة الافتتاحية التي ألقاها اليوم بفندق الأوراسي في العاصمة بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، قال إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية علاقة مميزة.

مشيرا الى أن التعاون والشراكة بين البلدين يُجسد في الميدان، وبدعم من مسؤولي البلدين،

وفي هذا السياق قال حداد، إن ّالمؤسسات الجزائرية الاقتصادية في حاجة للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لنقل خبراتها وتجاربها.

في الاستثمار والصناعة والطاقات المتجددة و غيرها من المجالات.