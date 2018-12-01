حداد: بعض المتعاملين الاقتصاديين جحدوا فضل الدولة عليهم بعد أن قضوا مصالحهم

هاجم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، اليوم السبت، بعض المتعاملين الاقتصاديين، ممن أنكروا فضل الدولة عليهم، بعد بلوغهم أهدافهم.

وفي كلمته، التي ألقاها أمام أعضاء المنتدى ومنتخبيه بعنابة، قال إنه لا يؤيد العدمية وجحود بعض المتعاملين الاقتصاديين،

الذين ينسبون النجاحات والانجازات بشكل منهجي، إلى حنكتهم الحادة الوحيدة.

واتقانهم لفن المقاولاتية، بينما يبررون الفشل بالمعوقات الوحيدة التي تأتي من السلطات العمومية أو حتى من “اليد الخفية.”

وتساءل ” كيف يمكن نكران هذه الحقيقة، عندما يكون الناس المعنيين قد شكلوا ثروتهم في الجزائر.

من خلال تدابير تشجيع الاستثمار ومخططات الدعم التي تسمح لمؤسساتهم بتحقيق مستويات نمو، لا مثيل لها في العالم.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن ينكر، أن كل الإنجازات الإقتصادية في بلادنا هي نتيجة، لإجراءات التشجيع التي وضعتها الدولة.

وإرادة متعاملين جزائريين مبدعين وبارعين.

في هذا السياق –يضيف- لا يمكن لأي متعامل اقتصادي، كان، أن يتجنب الإلتزام بالقانون ولا القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي، فالقانون فوق الجميع.