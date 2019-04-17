حداد: ” بيع أسهم إتحاد العاصمة مجرد إشاعات فقط”

تمسّك نائب رئيس إتحاد العاصمة ربوح حداد بتسيير النادي العاصمي بالرغم من المشاكل العديدة التي تمر بها العائلة عقب إعتقال شقيقه علي حداد.

وإعتبر ربوح حداد يوم أمس الثلاثاء أن كل الأخبار الرائجة مؤخرا والتعلقة ببيع أسهم النادي التي يمتلك شقيقه أغلبيتها، هي مجرد “تخمينات”.

وأوضح المسؤول الثاني في فريق سوسطارة في تصريح لوكالة الأنباء قائلا: ” هي مجرد تخمينات هنا وهناك، لدينا مديرية للإتصال التي من خلالها ننشر مل الأخبار المتعلقة بالنادي، وأؤكد مرة أخرى أنها مجرد إشاعات”.

وأضاف: ” لا يمكنني التصريح أكثر مما قلت لأن الرئيس “علي حداد” غائب وهو الوحيد المخول بإتخاذ القرارات”.

وتم اعتقال علي حداد، مالك مجمع ETRHB والرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال بصفة مؤقتة لمدة 30 يوما، بعدما تم توقيفه في المركز الحدودي أم الطبول عندما كان بصدد التوجه الى تونس، حاملا معه جوازي سفر ومبلغ 5 آلاف أورو و 100 دولار، بينما القانون لا يسمح بتجاوز قيمة التحويل الألف أورو دون التصريح بها عند المغادرة .