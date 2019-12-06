حداد: سعيد بوتفليقة هو من أمرني بوضع أموال الحملة بمكتبي خوفا من سرقتها

أدلى رجل الأعمال علي حداد بتصريحات مثيرة خلال السماع له كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الإنتخابية للمرشح السابق للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار أونلاين” فإن علي حداد قد قال أن سعيد بوتفليقة هو من اتصل به طالبا منه المساعدة من أجل تسيير حملة شقيقه المترشح.

وأضافت ذات المصادر أن علي حداد قد قال أيضا أن سعيد هو من أمره بنقل الأموال التي بلغت قيمتها 19 مليار و 500 مليون سنتيم لمكتبه بمقر مجمع ETRHB.

كما قال حداد بأن قرار سعيد بوتفليقة جاء بسبب خوفه من اقتحام مجهولين لمقر الحملة الإنتخابية بحيدرة وسرقة الأموال.

وفي سياق ذي صلة وحسب ذات المصادر فإن مصادر “النهار اونلاين”فإن صهر علي حداد الموظف ببنك الجزائر المكلف بتسيير الحساب البنكي للحملة قد أدلى بشهادته هو الأخر.

وقالت مصادر” النهار اونلاين”في هذا الصدد أن صهر علي حداد قد قال أن من كان رئيس ديوان علي حداد هو من كان يأتي ليأخذ الأموال، وأن هذا الأخير أتلف كل الوثائق التي تثبت ذلك قبل أيام من استدعاء مصالح الدرك الوطني لهم.

بالموازاة مع ذلك أضافت مصادر “النهار اونلاين” أن المعني قال أن علي حداد بقي يأخذ الأموال بكثرة وكان سيأخذها كلها لو تمت الحملة الإنتخابية.