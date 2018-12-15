حداد: عملنا جاهدين حتى أصبح لنا صوت قوي في السياسة الاقتصادية

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، عملهم الحثيث، طيلة الأربع سنوات الماضية، حتى يصبح للمنتدى صوتا في السياسة الاقتصادية.

وأورد اليوم، خلال أشغال الجمعية اعامة الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن الأقسيو وأعضاؤه، عملوا بشكل مكثف خلال هذه الفترة.

وقد مكنته الأنشطة التي قام بها على مدى السنوات الأربع الماضية، من وضع والآليات والأساليب التي مكنته من أن يكون حاضرا، وأن يكون لها صوت قوي في السياسة الاقتصادية .

وقال إن الأفسيو وضع أسسا متينة خلال الفترة الممتدة من 2014-2018، بحيث زاد عدد أعضاءه من أقل من 400 إلى ما يقرب 4000 من رؤساء الشركات، بمختلف القطاعات.

كما عزز انتشاره في المناطق الاقتصادية، ومن السلطات المحلية، على وجه الخصوص.