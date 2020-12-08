حداد: لم أتدخل لدى زوخ للحصول على امتيازات والعقارات التي أخذتها كانت موجهة للاستثمار

استمرت اليوم مجريات محاكمة الوالي الأسبق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بتهم فساد، أين تم السماع لرجل الأعمال علي حداد بصفته شاهدا في القضية.

القاضي ينادي على الشاهد علي حداد.

حداد : أهلا بالسادة الحضور.

حداد: ليس لدي أي علاقة بالمتهم زوخ كنت أذهب إليه للمكتب إذا كان هناك عمل بين شركة etrhb و الولاية.

حداد: ذهبت عند زوخ مرة أو مرتين في اطار منتدى رؤساء الأعمال، أما بخصوص قطعة الأرض 39303 متر مربع كانت من أجل انجاز قاعدة حياة بواد السمار.

القاضي: كنت سأنجز مشروع صناعي وتم تحويله الى مشروع ترفيهي.

القاضي : المتهم زوخ منحك قرار امتياز على أساس الاستثمار و هو انجاز مصنع صناعي لكن كيف تم تحويله الى مشروع ترفيهي.

حداد: قضايا الأوعية العقارية فيها الاستثمار سبق الحكم فيها في مجلس قضاء الجزائر و مستعد أن أجيب على كل الأسئلة التي تطرحونها.

حداد: كنا نحضر لانجاز الطريق الإجتنابي للعاصمة أخذنا هذا المشروع في إطار قاعدة الحياة

في 2013 طلبنا من عند لاندي لكي نعمل فيه مصنع.

القاضي: لاندي تمنح الامتيازات المالية؟

حداد: لاندي بعدما درست الملف الموافقة مشى للمجلس الوطني للاستثمار و بعد أخذ الموافقة

ولم نحن نعلم أن القطعة الأرضية غير صالحة للمشروع.

حداد: و بعدها ردت علينا الولاية بأنه ليس لدينا الحق نعمل مصنع للعتاد، لأن العقار مخصص لإنجاز مشروع ترفيهي .

حداد: ولا أعلم من قالي ذلك وفي نهاية المطاف عملنا مشروع ترفيهي و عندنا حتى رخصة البناء، قمنا بتعديل المشروع.

القاضي: هل عندكم ترخيص من قبل المجلس الوطني للاستثمار من أجل تغيير المشروع ؟.

حداد: أودعنا المشروع عند لاندي ولاندي هي اللي تابعت الملف للمجلس الوطني للاستثمار وهذا الأخير تعطالنا المرافقة لتغيير المشروع من صناعي الى ترفيهي ؟.

القاضي : هل غيرتم المشروع.

حداد : شرعنا في الحفر الأرض ولما دخلت السجن توقف المشروع.

القاضي: ليس لديك فكرة بالجانب التقني؟.

حداد: نعم لا أدري.

حداد: هذا الوعاء العقاري كان مستعمل كقاعدة حياة وورشة ومخزن للزفت كان في اطار صناعة اشغال الطرقات ولكن منحونا ترخيص.

حداد : سيدي الرئيس مراناش نشوفو فيكم.

القاضي : معليش اسمعنا برك.

حداد : سيدي الرئيس باش يكون علابالك برك.

حداد : سيدي الرئيس الصوت راح سيدي الرئيس لا اسمعكم.

حداد : سيدي الرئيس هذا العقار كنا نستغل فيه من قبل.

حداد: اللجنة الولائية للاستثمار منحتنا المرافقة اوقفنا مشروع الزفت والصيانة وبعدها شرعنا في الحفر بتاريخ جانفي وفيفري 2019 في فصل الشتاء توقفنا وفي مارس 2019 شرعنا مجددا في الحفر.

حداد: خلال زيارة في 30 سبتمير 2019 أثبتت أن الوعاء العقاري لا يزال يستعمل كورشة لصناعة الزفت و الصيانة بواد السمار.

حداد: هذا المشروع لما كنت في الميدان رأيت الآلات تحفر.

القاضي : أنت طلبت 7 الاف متر مربع، الزيادة لماذا.

حداد: المساحة لا تكفي لانجاز المشروع من أجل قيام بالألعاب و أماكن للعب وأماكن مخصصة للنقل.

حداد : أنت تتكلم على مشروع في خروبة على ما أظن.

القاضي: أتكلم على مساحة 39303 متر مربع في واد السمار، أنت لم تطلب الزيادة في هذه القطعة ؟.

حداد : لا لم أطلب الزيادة.

القاضي: هل قمت بالتدخل للحصول على قرار عقد الامتياز ؟.

حداد : لا لم أتدخل.