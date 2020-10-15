حداد: لم أمول حملة بوتفليقة ولا أعلم كيف تم جمع 95 مليار سنتيم

نفى المتهم علي حداد تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال حداد أنه منذ 1999 لم يملك أي حزب سياسي، ولم يسبق له تمويل أي حزب او حملة انتخابية.

وعن مبلغ 95مليار الذي سأله القاضي عديد المرات عليه بصيغة التعجب ” وين راحت 95 مليار اذن” أجاب حداد انه كان مخبأ بمكتبه الشخصي بباب الزوار،

وأردف حداد قائلا ” لم أكن مسؤول المالية ولم أعلم كيف تم جمع هذا المبلغ باستثناء الصك البنكي الخاص بمعزوز المدون به 39 مليار الذي قدم الي برفقة شخص آخر وانا اخذت الصك وانا في طريقي إلى المنزل لأجل ايصاله”