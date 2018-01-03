حداد: “نحن مع عهدة خامسة لبوتفليقة إذا قرر ذلك”

عبر علي حداد رئيس منتدى المؤسسات، عن مساندته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ما قرر الترشح لعهدة خامسة.

وصرح حداد عقب اجتماع الثلاثية اليوم الأربعاء، بين الأفلان و”الباترونا” والمركزية النقابية، بمقر الأفلان في العاصمة “أنا مع الرئيس حتى الممات”.

وهو نفس الموقف الذي تبناه وزير العلاقات بالبرلمان الطاهر خاوة.