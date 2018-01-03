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حداد: “نحن مع عهدة خامسة لبوتفليقة إذا قرر ذلك”

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حداد: “نحن مع عهدة خامسة لبوتفليقة إذا قرر ذلك”
بقلم سميرة.ل

عبر علي حداد رئيس منتدى المؤسسات، عن مساندته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حال ما قرر الترشح لعهدة خامسة.

وصرح حداد عقب اجتماع الثلاثية اليوم الأربعاء، بين الأفلان و”الباترونا” والمركزية النقابية، بمقر الأفلان في العاصمة “أنا مع الرئيس حتى الممات”.

وهو نفس الموقف الذي تبناه وزير العلاقات بالبرلمان الطاهر خاوة.

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التعليقات (1)

  • saif

    الف تحيا الى رئيسنا المجاهد والمناضل وابينا عبد العزيز بوتفليقة الشعب الجزائري كله معه ___اما انت ياحداد___تقريب كل لاحزاب السياسيةوالشعب الجزائري ضدك يقولون لم تقدم شئ الى الجزائر

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