حداد يتمنى البدء من جديد مع إمرأة رصينة

رجل واع ورصين من ولاية عنابة، يبلغ من العمر 56 سنة، مطلق لديه أبناء في سن الرشد.

يعمل حرفيا «حدّاد» وباستطاعته توفير مسكن بصيغة الإيجار.

لمن تكون له شريكة على الحلو والمر، أبيض البشرة وطويل القامة ومقبول الشكل.

يتمنى الزواج على سنة الله والرسول من أجل التجديد والبدء من جديد، مع امرأة تقدره وتحترمه، من العاصمة أو ضواحيها.

وسنها يتراوح ما بين 40 و48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد ولا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بحياة هادئة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131647

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