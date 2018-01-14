حداد يفاوض بلايلي للعودة إلى سوسطارة !

علمت مصادرنا المقربة من بيت إتحاد العاصمة ان لاعب أنجي الفرنسي “يوسف بلايلي” متواجد في هذه الأثناء بمكتب رئيس إتحاد العاصمة روبح حداد بالدار البيضاء.

وتسعى إدارة سوسطارة لإستعادة خدمات “بلايلي” الذي غادر الفريق خلال شهر سبتمبر من عام 2015 بعد فضيحة تنواله مواد محضورة.

وتعرض بلايلي لعقوبة الإيقاف لمدة عامين كاملين من طرف الفيفا، قبل أن يستأنف اللعب مجددا مع فريق “أنجي” الفرنسي.

وفشل “عاشور العاشر” في فرض نفسه في تشكيلة المدرب الفرنسي ” ستيفان مولان” ليقرر العودة إلى الدوري الجزائري من بوابة فريقه السابق إتحاد العاصمة.

وكان فريق مولودية الجزائر قد دخل السباق لخطف “بلايلي” من سوسطارة، لتبقى الساعات الأخيرة من الميركاتو حاسمة لتحديد مستقبل اللاعب.