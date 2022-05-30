حداد ينفعل أثناء محاكمته: عييت وكرهت.. أسمحولي

إفتتحت صبيحة اليوم محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد قضية السعيد بوتفليقة المتابع في قضية فساد رفقة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد.

وطالت القضية قناة الاستمرارية بعدما كانت مخصصة لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتم متابعة علي حداد بتهم تبييض الأموال وتحصيل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد. طبقا لقانون الفساد.

القاضي: هل تعترف بهذه التهم أم تنكرها

حداد: أنكرها سيدي القاضي

القاضي: لقد صرحت أمام قاضي التحقيق أن السعيد طلب منك فتح قناة خاصة بتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه. وطلب منك اعارة بعض المعدات والاجهزة لفتح هذه القناة.

حداد: سيدي القاضي هذه القضية راهي الخطرة الرابعة اللي نشارع فيها

القاضي: نناقش مسألة الدفع الاولي ونناقش الوقائع في حد ذاتها أولا

حداد: سيدي القاضي هذه القضية هي المرة الرابعة التي أتكلم فيها عن الحملة الانتخابية.

كما كانت عندي قضية مع معزوز و مجمع utrhb واليوم مع سعيد راني نمثل للمرة الثامنة أمام المحاكم. وأنا مثلت 32 مرة أمام قضاة التحقيق وقضاة الجلسة ووكلاء الجمهورية. حاكمتموني للمرة الثالثة في هذه القضية

كما أن كل تصريحاتي في أي نقطة موجودة عندكم، لقد تعبت سيدي القاضي وكرهت من هذه القضية، وكل الاجوبة موجودة عندكم.

أكثر من 2000 ورقة في هذه القضية، 4 سنوات سجن ومصادرة كل الاموال و ممتلكاتي. أخذو كل شيء.. تعبت سيدي القاضي لا يوجد اي جواب، كل التصريحات موجودة عندكم.

القاضي: أوضح لك نقطة في الملف، هذه اجراءات دعوى لا بد أن تحترم القانون، هناك متهمين معك في القضية. هل تم سماعك أمام قاضي التحقيق بخصوص قضية القناة الاستمرارية

حداد: كل شيء عندكم كل الاجوبة عندكم. من فضلكم أعملو شيء “حداد ينفعل وينادي بصوت مرتفع سيدي القاضي..

كما أقسم لكم أنني تعبت لازم تفهموني، من فضلكم أعملو أي شيء.. سيدي القاضي راني نصوم كل يوم ونطلب من المسؤولين في البلاد الرحمة.. لست يهوديا ليتركوني لوحدي…

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