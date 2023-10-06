حداد 3 أيام.. إرتفاع حصيلة قتلى هجوم المسيرات بحمص إلى 123 قتيلا

إرتفع عدد قتلى هجوم المسيرات الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، أمس الخميس إلى 123 قتيلا. فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد جراء العدد الكبير في الإصابات الناجمة عن الهجوم. الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.

وقال محافظة حمص إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الكلية الحربية بحمص. لا تزال ترتفع نتيجة عدد الإصابات الكبير”.

وفي آخر إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان إرتفعت حصيلة قتلى التفجير. خلال حفل تخريج ضباط خريجين جدد في الكلية الحربية بحمص. لتصل إلى 123 شخص من ضمنهم 54 مدني. بالإضافة كذلك إلى 39 طفل وسيدة من ذوي الضباط”.

وأضاف المرصد السوري أن عدد القتلى بصفوف الخريجين الجدد بلغ 62. إضافة لإصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وبدأت سوريا، صباح اليوم الجمعة بتشييع الدفعة الأولى من ضحايا الهجوم. الذي نفّذته طائرات مسيّرة على الكلية الحربية في مدينة حمص فور انتهاء حفل تخريج.

كما أجريت صباح الجمعة مراسم التشييع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من عسكريين ومدنيين. بحضور وزير الدفاع علي محمود.

كما أعلنت الحكومة السورية في خطوة نادرة منذ اندلاع النزاع عام 2011. الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام بدءا من الجمعة. حزنا على ارواح الضحايا. كما دعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا.