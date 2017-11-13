حداد “WANTED” في بولوغين !

يواصل رئيس إتحاد العاصمة مقاطعته لفريقه خلال المباراة الرابعة على التوالي، حيث يعود آخر ظهور له يوم 21 أكتوبر الماضي.

وغاب “ربوح حداد” عن الأنظار منذ مباراة الدور نصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وقاطع حداد فريقه خلال لقاءات (إتحاد الحراش، شباب بلوزداد، المدية، وشباب قسنطينة) بعد الإنتقاذات التي تعرض لها من طرف الأنصار.

وفجر أنصار سوسطارة جام غضبهم على رئيس الفريق بعد خروجه من المربع الذهبي لرابطة ابطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي.

ويواجه فريق الإتحاد نظيره شبيبة الساورة يوم الخميس القادم في إطار الجولة الـ 12 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس