حداد وطني لثلاثة أيام إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال

أعلنت مساء اليوم السبت رئاسة الجمهورية حداداً وطنياً لثلاثة أيام ابتداء من اليوم، على كامل التراب الوطني.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية جاء هذا الحداد على إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وأضاف البيان أن الحداد الوطني سيكون على كامل التراب الوطني وفي الممثليات الدبلوماسية بالخارج مع تنكيس العلم الوطني.

توفي مساء اليوم السبت رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة . وذلك بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.