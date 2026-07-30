حدثان فلكيان نادران في يوم واحد.. كسوف كلي للشمس وزخة شهب البرشاويات

يشهد الثاني عشر من أوت 2026 تزامناً فلكياً نادراً لا يتكرر كثيراً، إذ يتقاطع موعد الكسوف الكلي للشمس الوحيد لهذا العام. مع ذروة زخة شهب البرشاويات السنوية الشهيرة، مما يجعل هذا اليوم موعدا استثنائيا لعشاق علم الفلك.

الكسوف الكلي للشمس هو الحدث الأبرز في هذا اليوم المميز، وهو ظاهرة تحدث حين يحجب القمر قرص الشمس بالكامل عن المشاهدين الواقعين ضمن مسار الظل الكلي. ويمر مسار هذا الكسوف عبر مناطق تشمل غرينلاند وآيسلندا وشمال روسيا وأجزاء من المحيط الأطلسي وإسبانيا وجزء صغير من البرتغال.

وتعدّ زخة شهب البرشاويات من أشهر الزخات الشهابية وأكثرها انتظاماً على مدار العام، وهي تتزامن هذا العام مع حدث الكسوف لتضاعف من قيمة هذه الليلة الفلكية بصورة غير مسبوقة. مما يتيح لمحبّي السماء فرصة نادرة للجمع بين مشاهدة فلكيتين كبيرتين في يوم واحد.

هذا التزامن بين الكسوف الكلي للشمس وذروة إحدى أبرز الزخات الشهابية السنوية يعدّ حدثاً استثنائياً بامتياز. ويستحق التخطيط المسبق لمشاهدته من المواقع المناسبة ضمن مسار الكسوف في حال أتاحت ظروف السفر ذلك.

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