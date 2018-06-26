حدثان فلكيان نادران يشاهدهما العالم الشهر المقبل

توقّع علماء الفلك في روسيا، أن يتصادف أطول خسوف كلّي للقمر في القرن الحادي والعشرين مع اقتراب المريخ لأقرب نقطة له من الأرض في جويلية المقبل.

وقال خبراء من القبة الفلكية “بلانيتاريوم”، أنّه “يمكن للمرء أن يلاحظ يوم 27 جويلية المقبل أندر حدثين فلكييني هما خسوف كلي للقمري.

وهو الأطول في القرن الحادي والعشريني واقتراب كوكب المريخ “الكوكب الأحمر” لأقرب مسافة من الأرض.

وسيكون من الممكن مشاهدة تفاصيل تضاريسه بالمنظار”.

ووفقا للخبراء ستحدث العديد من الظواهر الفلكية النادرة في منتصف الصيف.

وأضاف الخبراء أنه في 6 جويلية القادم ستكون الأرض على أبعد مسافة لها من الشمس.

إذ ستبلغ المسافة فيما بينهما حوالي 152 مليون كيلومترا.. وفي 13 جويلية

سيحدث كسوف جزئي للشمس وسيكون واضحا في خطوط العرض القطبية الجنوبية، ولكن لن يتمّ رصده في روسيا.

وفي نهاية جويلية سيحدث تساقط للشهب وأمطار نيزكية في مجموعة برج الدلو والّتي سيصل عددها إلى 16 نيزكا في الساعة.

ولكن سيمنع القمر مشاهدة هذه الظاهرة لأنه سيكون في مرحلة تقترب من الكمال وسيكون قريباً من منطقة انطلاق النيازك.