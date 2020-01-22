حدث صبيحة اليوم.. الرئيس تبون يلتقي بمدراء ورؤساء المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة

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حدث صبيحة اليوم.. الرئيس تبون يلتقي بمدراء ورؤساء المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة
بقلم أسماء.ع

إلتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صبيحة اليوم الأربعاء، بمدراء ورؤساء المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة.

وقال بيان رئاسة الجمهورية، إن اللقاء الذي جمع تبون بالإعلاميين، سيبث، أمسية اليوم، عبر القنوات العموميةوالخاصة، والإذاعة الوطنية.

ويندرج لقاء تبون بالإعلاميين، ضمن التزامات رئيس الجمهورية بتنظيم لقاءات منتظمة مع وسائل الإعلام.

ويعتبر اللقاء، فرصة لتنوير الرأي العام حول القضايا الداخلية والخارجية.

وأضاف البيان أن اللقاء سيكون متبوعا بلقاءات دورية مع رجال الإعلام ومسؤولي المؤسسات الإعلامية.


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