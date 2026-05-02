حدث فلكي نادر في الجزائر مساء الإثنين

سيشهد مساء يوم الإثنين القادم، احتجابا فلكيا، في حدث فلكي نادر ومميز، حيث سيقوم كوكب قزم يُدعى “هوميا” (Haumea) بحجب أحد النجوم خلفه لمدة قد تصل إلى 119 ثانية.

وحسب بيان لمركز الفلك الدولي، ستتمكّن العديد من المناطق في العالم العربي ومنها الجزائر، من رصد هذا الحدث. وهناك تعاونٍ علميٍّ عالميٍّ واسع تشارك فيه عدة جهات دولية متخصصة لرصد هذا الحدث.

والكوكب القزم هو جرمٌ سماويٌّ أصغر من الكوكب وأكبر من الكويكب، ويبلغ عدد الكواكب القزمة المعروفة في النظام الشمسي خمسة. أشهرها بلوتو، ومن بينها أيضًا سيريس وإيريس وميكميك.

ويقع كلٌّ من هوميا وميكميك وبلوتو في حزام كايبر، وهو منطقة تقع خلف كوكب نبتون. بينما يقع سيريس في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، في حين يوجد إيريس في منطقة أبعد من حزام كايبر.

ويتميّز الكوكب القزم “هوميا” بامتلاكه قمرين وحلقات، ما يجعل توقيت هذا الاحتجاب ذا أهمية علمية كبيرة، إذ يتطلب رصده دقة عالية.

وخلال مساء الإثنين، وأثناء دوران هوميا حول الشمس، سيحجب نجمًا خافتًا من القدر 14.7. وعندما يختفي النجم خلفه لا يتبقى إلا الكويكب الذي يلمع من القدر 17.3، ولذلك فإن مقدار الخفوت في هذا الاحتجاب هو 2.7 قدر.

وبسبب خفوت النجم، يتطلب رصد هذه الظاهرة استخدام تلسكوب بقطر لا يقل عن 8 بوصات. بينما يُعدّ تلسكوب بقطر 12 بوصة أكثر ملاءمة لتحقيق رصدٍ أفضل.

ويمكن رصد هذه الظاهرة من جميع الدول العربية ما عدا الصومال وجيبوتي وجزر القمر. وسيمر المسار المركزي للاحتجاب من سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر وليبيا والجزائر والمغرب.

وسيبدأ الاحتجاب من الدول الشرقية، إذ سيبدأ في سلطنة عمان والإمارات في الساعة 20:16 بتوقيت غرينتش. وفي الأردن في الساعة 20:17، وفي مصر في الساعة 20:18. ومن المتوقع ان تكون مدة الاحتجاب في معظم الدول العربية خاصة المركزية ما بين 80 إلى 88 ثانية.

ولرصد هذه الظاهرة ينصح ببدء التصوير قبل 15 دقيقة من بداية الحدث إلى 15 دقيقة بعد الحدث. وفيما يتعلق بمدة التعريض فإن هذا يعتمد على الهدف العلمي من الرصد.

ودعا مركز الفلك الدولي، المراصد العربية للمشاركة في هذا الهدف المهم، وإرسال نتائجهم إلى الجهات العلمية ذات العلاقة.