حدث نادر يمكن مشاهدته بالعين.. إصطفاف 5 كواكب غدا

تتجه أنظار عشاق الفلك لرصد حدث فريد من نوعه يشهد إصطفاف خمسة من كواكب النظام الشمسي. قبل شروق الشمس، غدا السبت.

وذكر موقع “نيو ساينتيست”، أنه من المنتظر أن تظهر كواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد معا، إذا سمح الطقس بذلك.

كما أضاف الموقع أنه يجب البحث عن مكان به القليل من التلوث الضوئي ورؤية واضحة للأفق. للحصول على أفضل مشاهدة لهذا الحدث الفلكي النادر. مشيرا إلى أن كوكب عطارد سيكون آخر ما يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة.

ولفت الموقع إلى أنه في ذلك الوقت، سيتمكن الإنسان من رؤية الكواكب الخمسة الممتدة عبر السماء. من عطارد لأسفل في الأفق إلى زحل أعلى في السماء، حتى تشرق الشمس.

وأوضح أن كوكبا المشتري وزحل ساطعين جدًا وأسهل رؤية. بينما على الأرجح يجب الاستعانة بتلسكوب لرؤية نبتون وأورانوس. مضيفا أنه محاذاة الكواكب تتم عندما تظهر كواكب متعددة في سماء الأرض على الجانب نفسه من الشمس في الوقت نفسه.

يشار إلى أن كواكب نظامنا الشمسي لا تصطف بشكل فعلي. ولكنها، بخلاف ذلك، ظاهرة بصرية تتيح رؤية الكواكب قريبة بعضها من بعض في جزء صغير من السماء.