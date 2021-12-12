حدث هذا بعد المباراة.. فتنة في البيت المغربي بسبب مبولحي وبلايلي

تسبب يوسف بلايلي ورايس وهاب مبولحي، في فتنة حقيقية داخل بيت المنتخب المغربي بعد تسببهما في إقصائه من كأس العرب.

وعاش الأشقاء حالة من الصدمة، دفعت مدربهم حسين عموتة للدخول في صراع مباشر مع قائده، بدر بانون، بخصوص سبب الإقصاء.

ورمى المدرب باللوم على لاعبيه مؤكدا بأنهم لم يكونوا مركزين، ليرد عليه اللاعب بعد دقائق مؤكدا بأن الهزيمة كانت فنية.

وتجرع الإعلام لدى الجارة المغربية الإقصاء بصعوبة، بالغة ووجه سهامه على الجميع وفي مقدمتهم الطاقم الفني.

وتحسر موقع “البطولة” الشهير، على السقوط المدوي لأسود الأطلس، مؤكدين بأن التجمعات الطويلة للمحليين ذهب أدراج الرياح.

وأشار ذات المصدر، بأن تربصات أشبال عموتة، لم تجلب أي إنجاز للمغرب، بل تسبب في الضرر للأندية المحلية لا غير.