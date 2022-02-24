حدوش ينتقل رسميا إلى أولمبي الشلف

تعاقد فريق اولمبي الشلف مع اللاعب المتعدّد المناصب زكرياء حدوش لموسمين بعد رحلة ابن مدينة مغنية مع عدد من الفرق الجزائرية.

كما عاد حدوش إلى الفريق الذي برز فيه. في الرديف ثم الأكابر قبل أن يعود له في سن 29 عاد ليبعث مسيرته من جديد بعدما حدثت له مشاكل و غاب عن الميادين.

ودافع حدوش عن عدد من الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر ووفاق سطيف. كما يملك إمكانيات كبيرة الذي سمحت له بحمل أقمصة أندية كبيرة في الجزائر.

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