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الرياضة

حدو: “التعادل خارج الديار يسمح لنا بمواصلة العمل في أريحية”

بقلم كريم تيغرمت
حدو: “التعادل خارج الديار يسمح لنا بمواصلة العمل في أريحية”
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ثمن مساعد مدرب نحم بن عكنون، مولاي حدو، نتيجة التعادل السلبي الذي فرصه فريقه أمس السبت على مضيفهم اتحاد خنشلة.

وصرح حدو مولاي، لتلفزيون “النهار”: “أشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها فوق المديان خلال هذه المباراة”.

كما أضاف: “تحقيقنا لنقطة خارج الديار، أمر ايجابي، ويسمح لنا بمواصلة العمل للمباريات المقبلة في أريحية كبيرة”.

وتابع مولاي حدو: “هذا التعادلن جاء في وقتته، بعد النتائج السلبية المسجلة في المبارايات الاولى، كونه يمنحنا طموج أكبر في المستقبل”.

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