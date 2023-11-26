حدو: “التعادل خارج الديار يسمح لنا بمواصلة العمل في أريحية”
بقلم كريم تيغرمت
ثمن مساعد مدرب نحم بن عكنون، مولاي حدو، نتيجة التعادل السلبي الذي فرصه فريقه أمس السبت على مضيفهم اتحاد خنشلة.
وصرح حدو مولاي، لتلفزيون “النهار”: “أشكر اللاعبين على المجهودات التي بذلوها فوق المديان خلال هذه المباراة”.
كما أضاف: “تحقيقنا لنقطة خارج الديار، أمر ايجابي، ويسمح لنا بمواصلة العمل للمباريات المقبلة في أريحية كبيرة”.
وتابع مولاي حدو: “هذا التعادلن جاء في وقتته، بعد النتائج السلبية المسجلة في المبارايات الاولى، كونه يمنحنا طموج أكبر في المستقبل”.
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