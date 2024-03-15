حدو: “مواجهة مقرة ليست مصيرية واللعب عصرا في رمضان صعب”

أكد المدرب المساعد لنجم بن عكنون، حدو مولاي، جاهزية فريقه للمباراة الصعبة المرتقبة اليوم الجمعة، أمام المضيف نجم مقرة.

ويلتقي الفريقان على ملعب 20 أوت 55 بالعناصر، بداية من الساعة 15:30 في صدام قوي برسم الجولة 20 من البطولة المحترفة.

وقال حدو، عن هذا التوقيت: “لا يخفى عنكم بأن توقيت اللقاء صعب. ولكننا لا نملك اختيار آخر، اللعب عند الساعة 15:30 في شهر رمضان وتحت حرارة كبيرة.. لكن لا يوجد حل آخر”.

أما عن اللقاء الذي سيكون مهما للفريقان في سباق ضمان البقاء، فرد حدو: “سنلعب أمام منافس مباشر، ونحن بحاجة ماسة إلى النقاط، لان الهدف هو حصد أكبر عدد من النقاط لإنهاء الموسم في مركز مشرف”.

وختم مساعد دزيري بلال، في تصريحات إذاعية: “المباراة أمام مقرة. ليست مصيرية ولكنها مهمة لباقي المشوار، وسندخلها من أجل الحفاظ على لسلسلة النتائج الإيجابية”.