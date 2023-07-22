حدو مولاي: “الأغلبية تبحث عن مصالحها الشخصية في مولودية وهران”
بقلم كريم تيغرمت
فتح المدرب المساعد لمولودية هران، حدو مولاي، النار على محيط الفريق، بسبب ما أسماه حرب المصالح الشخصية.
وصرح حدو مولاي، لتلفزيون “النهار”: “بعد مباراتنا الأخيرة من الموسم المنقضي، لا نملك أي معلومة عن ما يحدث في فريقنا مولودية وهران”.
كما أضاف: “العام والخاص يعرف المشاكل التي يتخبط فيها فريق مولودية وهران، بسبب التنافس على المصالح الشخصية”.
وتابع حدو مولاي: “مع الأخبار المتداولة حول قدوم شركة “هيبروك”، الجميع أصبح يعمل للظفر بمنصب في الفريق”.
رابط دائم : https://nhar.tv/KPyEh