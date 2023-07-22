حدو مولاي: “الأغلبية تبحث عن مصالحها الشخصية في مولودية وهران”

فتح المدرب المساعد لمولودية هران، حدو مولاي، النار على محيط الفريق، بسبب ما أسماه حرب المصالح الشخصية.

وصرح حدو مولاي، لتلفزيون “النهار”: “بعد مباراتنا الأخيرة من الموسم المنقضي، لا نملك أي معلومة عن ما يحدث في فريقنا مولودية وهران”.

كما أضاف: “العام والخاص يعرف المشاكل التي يتخبط فيها فريق مولودية وهران، بسبب التنافس على المصالح الشخصية”.

وتابع حدو مولاي: “مع الأخبار المتداولة حول قدوم شركة “هيبروك”، الجميع أصبح يعمل للظفر بمنصب في الفريق”.