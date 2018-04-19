حدو مولاي: “لا أدري لماذا الجميع ضد مولودية وهران” !

إعتبر مناجير مولودية وهران، حدو مولاي، بأن قرار الرابطة المحترفة لكرة القدم ظالم، وبمثابة العقوبة القاسية التي أثرت على معنويات الجميع في بيت المولودية.

واتهم اللاعب السابق للمنتخب الوطني الرابطة الوطنية والفاف، إتباعها سياسة الكيل بمكيالين في تعاملهما مع الفريق بعدما شهدت الكثير من الملاعب عنف أكبر وعوقبوا بمباراة واحدة فقط.

وقال: “لا أدري لماذا الجميع ضد مولودية وهران…نحن نتواجد في البوديوم نتيجة العمل الذي قمنا به ولم نعمل بالكواليس من أجل التواجد في هذه المرتبة”.

وأضاف: “لست أدري لماذا نزعج كل هؤلاء، بكل إحتراماتنا للإتحادية والرابطة، أعتقد أن هذا القرار ليس في محله ، “والحقرة ما نقبلوهاش ونروحو معاهم وين بغاو””.