حدو: “مولودية الجزائر استحق الفوز وفريقنا سيعمل على التدارك”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف مساعد مدرب نجم بن عكنون، حدو مولاي، بأحقية مولودية الجزائر، في الفوز الذي سجلته على فريقه بنتيجة (3-2).
وصرّح حدو مولاي، عقب هذا اللقاء: “نهنئ فريق مولودية الجزائر الذي قدّم مباراة في المستوى استحق من خلالها هذا الفوز”.
كما أضاف: “هذا الفريق يحقق نتائج إيجابية منذ بداية الموسم، ونحن نتمنى لهم التوفيق في باقي المشوار”.
وتابع مساعد مدرب نجم بن عكنون، مولاي حدو: “بالنسبة لفريقنا سنعمل على تدارك هذه الهزيمة في مباراتنا المقبلة”.
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