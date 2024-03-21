حدو: “مولودية الجزائر استحق الفوز وفريقنا سيعمل على التدارك”

اعترف مساعد مدرب نجم بن عكنون، حدو مولاي، بأحقية مولودية الجزائر، في الفوز الذي سجلته على فريقه بنتيجة (3-2).

وصرّح حدو مولاي، عقب هذا اللقاء: “نهنئ فريق مولودية الجزائر الذي قدّم مباراة في المستوى استحق من خلالها هذا الفوز”.

كما أضاف: “هذا الفريق يحقق نتائج إيجابية منذ بداية الموسم، ونحن نتمنى لهم التوفيق في باقي المشوار”.

وتابع مساعد مدرب نجم بن عكنون، مولاي حدو: “بالنسبة لفريقنا سنعمل على تدارك هذه الهزيمة في مباراتنا المقبلة”.