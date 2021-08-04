قناة النهار حديث الصحافة: الإعـــ.دام لحارقي الغابات بقلم قناة النهار نشر في 04 أوت 2021 - 08:36 الغابات شارك غرِّد 36 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968356 اقرأ أيضا طالع هابط: عمال مجمع قناة النهار يتلقون لقاح المضاد لكورونا والنوي يحث الجميع على التلقيح قناة النهار 15 جويلية توزيع المياه لمدة 8 ساعات على الأقل خلال اليوم الأول من العيد قناة النهار 19 جويلية الفنانة "سميرة لوغاناز" تعلن إصـ.ـابتها بكورونا قناة النهار 23 جويلية رغم أن الحالة الوبائية خطـ.ـيرة ..مواطنون لايلتزمون بإرتداء الكمامة قناة النهار 23 جويلية