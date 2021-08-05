قناة النهار حديث الصحافة: الإنتخابات المحلية في نوفمبر القادم بقلم قناة النهار نشر في 05 أوت 2021 - 08:26 الإنتخابات المحلية شارك غرِّد 161 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968761 اقرأ أيضا نجاة ميلودي: أساتذتي حڨروني و حرموني من التخرج بسبب عملي كصحفية قناة النهار 29 جويلية "وزير التربية :" من تحصل على 9.50 يعد ناجحا في البكالوريا قناة النهار 22 جويلية مصالح أمن ولاية الجزائر تتمكن من وضع حد لشبكة إجـ.ــرامية تتاجر في الهروين قناة النهار 16 جويلية جزائريون: موسم الإصطياف في مواجهة كورونا قناة النهار 01 أوت