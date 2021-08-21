قناة النهار حديث الصحافة: الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يدعو إلى إجبارية تأمين الفلاحين بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2021 - 08:22 تأمين شارك غرِّد 38 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974808 اقرأ أيضا مدير معهد باستور: من المحتمل ظهور سلالات آخرى من كورونا أكثر خطورة قناة النهار 02 أوت حديث الصحافة / لا رحمة مع من يتلاعب بإستقرار البلاد قناة النهار 09 أوت تشييع جثامين الشهداء الثلاث.. حواية محمد ،مداح الجيلالي والهاشمي بشير في جو مهيب قناة النهار 14 أوت جزائريون: تطوع لخدمة الموتى هروبا من نظرة الأحياء قناة النهار 01 أوت